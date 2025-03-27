Появилась информация о состоянии Михаэля Шумахера

Михаэль Шумахер находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала RTL Феликс Горнер, который считается одним из самых близких к семье Шумахера журналистов.

"Ситуация очень грустная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально".

Горнер отметил, что в настоящее время доступ к Шумахеру имеют не больше 20 человек.

"И, по моему мнению, это правильная стратегия. Потому что семья действует в пользу Михаэля. Они всегда строго охраняли его личную жизнь, и это не изменилось".

В 2013 году, уже после завершения профессиональной карьеры, Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах.