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Появилась информация о состоянии Михаэля Шумахера
Все не радостно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Михаэль Шумахер находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала RTL Феликс Горнер, который считается одним из самых близких к семье Шумахера журналистов.
"Ситуация очень грустная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально".
Горнер отметил, что в настоящее время доступ к Шумахеру имеют не больше 20 человек.
"И, по моему мнению, это правильная стратегия. Потому что семья действует в пользу Михаэля. Они всегда строго охраняли его личную жизнь, и это не изменилось".
В 2013 году, уже после завершения профессиональной карьеры, Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах.
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