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Президент Мерседес: Рассел входит в ТОП-3, если не в ТОП-2
Очень стабильный пилот
Фото: Getty Images
Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о своем отношении к гонщику коллектива Джорджу Расселу.
"Я всегда говорил, что Джордж – один из лучших пилотов в мире.
Если хотите, чтобы я назвал трех гонщиков, которых считаю лучшими, то он, безусловно, входит в ТОП-3, если не в ТОП-2, и, возможно, находится на пути к званию лучшего" – сказал Вольфф.
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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