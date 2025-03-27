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Президент Мерседес: Рассел входит в ТОП-3, если не в ТОП-2

Автоспорт
Обновлено

Очень стабильный пилот

Президент Мерседес: Рассел входит в ТОП-3, если не в ТОП-2

Фото: Getty Images

Новина українською

Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о своем отношении к гонщику коллектива Джорджу Расселу.

"Я всегда говорил, что Джордж – один из лучших пилотов в мире.

Если хотите, чтобы я назвал трех гонщиков, которых считаю лучшими, то он, безусловно, входит в ТОП-3, если не в ТОП-2, и, возможно, находится на пути к званию лучшего" – сказал Вольфф.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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