Президент Мерседес: Рассел входит в ТОП-3, если не в ТОП-2

Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о своем отношении к гонщику коллектива Джорджу Расселу.

"Я всегда говорил, что Джордж – один из лучших пилотов в мире.

Если хотите, чтобы я назвал трех гонщиков, которых считаю лучшими, то он, безусловно, входит в ТОП-3, если не в ТОП-2, и, возможно, находится на пути к званию лучшего" – сказал Вольфф.