В Ред-Булл объяснили замену пилотов после двух Гран-при сезона

Директор команды "Ред-Булл" Кристиан Хорнер рассказал, почему решил заменить Лиама Лоусона на Юки Цуноду после двух Гран-при текущего сезона. Его слова цитирует сайт Формулы-1:

"Перед стартом сезона у нас были амбиции: сохранить пилотский титул Ферстаппена и вернуть себе Кубок конструкторов. Поэтому замена Лиама на Юки – исключительно спортивное решение.

Было трудно видеть проблемы Лоусона с болидом Рэд Булл, поэтому мы решили так рано сделать эту замену. Опыт Цуноды поможет нам.

А Лоусон вернется в Рейсинг Буллз, где ему все знакомо и есть знакомый болид" – сказал Хорнер.