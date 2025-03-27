Пилот "Рейсинг Буллз" японец Юки Цунода прокомментировал переход в "Ред Булл", где он заменит новозеландца Лиама Лоусона.

"Привет, ребята, это Юки. Просто хотел бы сказать большое спасибо команде и потрясающим фанатам "Рейсинг Буллз" за невероятное путешествие и за особенные воспоминания. Я остаюсь в семье "Ред Булл" и никуда не ухожу. Увидимся", — сказал Цунода в социальных сетях.

Юки Цуноде 24 года. Японец дебютировал в Формуле-1 в 2021 году как гонщик "Альфа Таури". Лучший результат показал в сезоне-2024, когда стал 12-м по итогам чемпионата, набрав 30 очков.