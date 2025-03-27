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Хельмут Марко: Нам не хватает такого человека как Ньюи

Автоспорт

Команда не может снова сделать болид чемпионским

Хельмут Марко: Нам не хватает такого человека как Ньюи

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко признал, что проблемы с болидом RB21 связаны в том числе и с уходом из австрийского гоночного коллектива именитого британского инженера Эдриана Ньюи.

"Конечно, такого человека, как Эдриан, нам не хватает. Ньюи есть Ньюи. Но мы команда из почти тысячи человек. Команда, стоящая позади него, формировалась постепенно. Правда в том, что RB21 сложно управлять. Болид "Рейсинг Буллз" легче в управлении и очень быстр в квалификации. Но в гонке их машина значительно уступает нашей", — приводит слова Марко портал Racingnews365.

Ранее Хельмут Марко высказался об увольнении Лиама Лоусона из команды накануне официального анонса.

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