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Хельмут Марко: Нам не хватает такого человека как Ньюи
Команда не может снова сделать болид чемпионским
Фото: Getty Images
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко признал, что проблемы с болидом RB21 связаны в том числе и с уходом из австрийского гоночного коллектива именитого британского инженера Эдриана Ньюи.
"Конечно, такого человека, как Эдриан, нам не хватает. Ньюи есть Ньюи. Но мы команда из почти тысячи человек. Команда, стоящая позади него, формировалась постепенно. Правда в том, что RB21 сложно управлять. Болид "Рейсинг Буллз" легче в управлении и очень быстр в квалификации. Но в гонке их машина значительно уступает нашей", — приводит слова Марко портал Racingnews365.
Ранее Хельмут Марко высказался об увольнении Лиама Лоусона из команды накануне официального анонса.
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