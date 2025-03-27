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Лиам Лоусон: Стать гонщиком Ред Булл было моей детской мечтой
Пилот покидает команду
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Новозеландский гонщик Лиам Лоусон прокомментировал решение "Ред Булл" заменить его на Юки Цуноду. Начиная с Гран-при Японии Цунода станет напарником Макса Ферстаппена. Лиам, в свою очередь, отправится в "Рейсинг Буллз" на место японца.
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"Стать гонщиком "Ред Булл" было моей детской мечтой. Это то, над чем я работал всю жизнь. Тяжело, но я благодарен за всё, что привело меня сюда. Спасибо каждому из вас, кто был рядом со мной. Эта поддержка для меня многое значит.
Спасибо "Рейсинг Буллз" за тёплый приём. Взволнован и готов приступить к работе в одном из своих самых любимых мест", — написал Лоусон на своей странице в социальных сетях.
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