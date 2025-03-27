  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Лиам Лоусон: Стать гонщиком Ред Булл было моей детской мечтой
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лиам Лоусон: Стать гонщиком Ред Булл было моей детской мечтой

Автоспорт

Пилот покидает команду

Лиам Лоусон: Стать гонщиком Ред Булл было моей детской мечтой

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон прокомментировал решение "Ред Булл" заменить его на Юки Цуноду. Начиная с Гран-при Японии Цунода станет напарником Макса Ферстаппена. Лиам, в свою очередь, отправится в "Рейсинг Буллз" на место японца.

  • Меньше 30 секунд на пост, меньше 15 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

"Стать гонщиком "Ред Булл" было моей детской мечтой. Это то, над чем я работал всю жизнь. Тяжело, но я благодарен за всё, что привело меня сюда. Спасибо каждому из вас, кто был рядом со мной. Эта поддержка для меня многое значит.

Спасибо "Рейсинг Буллз" за тёплый приём. Взволнован и готов приступить к работе в одном из своих самых любимых мест", — написал Лоусон на своей странице в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон в главной роли. EA официально представили F1 25
yellow-arrow
Хельмут Марко: Нам не хватает такого человека как Ньюи
yellow-arrow
Юки Цунода прокомментировал переход в Ред Булл
Лиам Лоусон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости