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Сайнс: Сейчас я переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру
Надо искать причину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс рассказал, что испытывает проблемы со скоростью своего боллида.
"Сейчас я переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру. Я был быстрый в Бахрейне и Абу-Даби, даже в начале уик-энда в Австралии. А после этого моя скорость внезапно исчезла. Мы вносили много изменений в настройку машины.
Мы с Алексом Албоном вносили почти одинаковые изменения. На в его машине проблем с гранулированием не было, в гонке он выглядел гораздо сильнее. Мне внесенные изменения никак не помогли" – сказал Сайнс.
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