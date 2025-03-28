Сайнс: Сейчас я переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру

Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс рассказал, что испытывает проблемы со скоростью своего боллида.

"Сейчас я переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру. Я был быстрый в Бахрейне и Абу-Даби, даже в начале уик-энда в Австралии. А после этого моя скорость внезапно исчезла. Мы вносили много изменений в настройку машины.

Мы с Алексом Албоном вносили почти одинаковые изменения. На в его машине проблем с гранулированием не было, в гонке он выглядел гораздо сильнее. Мне внесенные изменения никак не помогли" – сказал Сайнс.