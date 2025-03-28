  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Сайнс: Сейчас я переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сайнс: Сейчас я переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру

Автоспорт

Надо искать причину

Сайнс: Сейчас я переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс рассказал, что испытывает проблемы со скоростью своего боллида.

"Сейчас я переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру. Я был быстрый в Бахрейне и Абу-Даби, даже в начале уик-энда в Австралии. А после этого моя скорость внезапно исчезла. Мы вносили много изменений в настройку машины.

Мы с Алексом Албоном вносили почти одинаковые изменения. На в его машине проблем с гранулированием не было, в гонке он выглядел гораздо сильнее. Мне внесенные изменения никак не помогли" – сказал Сайнс.

Юки Цунода прокомментировал переход в Ред Булл

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон в главной роли. EA официально представили F1 25
yellow-arrow
Лиам Лоусон: Стать гонщиком Ред Булл было моей детской мечтой
yellow-arrow
Хельмут Марко: Нам не хватает такого человека как Ньюи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости