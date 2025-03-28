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Гасли: Я могу стать чемпионом мира в следующем году
А можешь и не стать
Фото: Sports Illustrated
Пилот команды "Alpine" Пьер Гасли рассказал, что намерен удачно выступить в сезоне-2026 и попытаться стать чемпионом мира.
"Очень интересно, что состоится в следующем году, потому что я могу стать чемпионом мира 2026-го. Поэтому я уделяю большое внимание следующему сезону. Разумеется, я полностью сосредоточен на 2025 году, но как команда мы знаем, что нас ждет в этом году. И мы знаем, что нас ждёт далее.
Как я уже говорил на презентации Формулы-1, если бы все зависело от меня, я бы просто вложил все ресурсы и все деньги в следующий год. Или я займу восьмое, девятое, шестое, седьмое место – это неважно. Но если в следующем году мы сможем бороться за победы и подиумы, это действительно важно" – сказал Гасли.
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