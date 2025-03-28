Юки Цунода прибыл в Ред Булл на подгонку сиденья

Японский гонщик Формулы-1, новобранец команды "Ред Булл" Юки Цунода прибыл на базу австрийской команды для процедуры подгонки сиденья перед выступлением на Гран-при Японии.

Цунода появился в команде в хорошем настроении и даже пошутил на тему своего роста, попросив оставить ступеньки перед кокпитом на предстоящем Гран-при.

Напомним, в четверг, 27 марта, стало известно, что 24-летний японский гонщик Юки Цунода заменит новозеландца Лиама Лоусона в составе команды "Ред Булл", начиная с третьего этапа сезона-2025 — Гран-при Японии.