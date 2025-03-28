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Отец Ферстаппена поддержал Лиама Лоусона после потери им места в Ред Булл
Ферстаппен-старший верит в Лоусона
Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, поддержал Лиама Лоусона после того, как тот потерял место в команде "Ред Булл".
"Я очень надеюсь, что ты сделаешь фантастическую работу. Ты заслуживаешь быть в Формуле-1", - написал Йос Ферстаппен в комментариях в социальных сетях.
Ранее гоночный коллектив из Австрии объявил, что новым напарником нидерландца Макса Ферстаппена начиная с Гран-при Японии станет Юки Цунода. Лоусон, в свою очередь, отправится в "Рейсинг Буллз".
Напомним, в данный момент японский пилот в личном зачёте Формулы-1 занимает 13-е место, имея на своём счету три очка, а Лиам Лоусон - 17-е, не заработав на данный момент ни одного очка.
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