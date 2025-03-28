Отец Ферстаппена поддержал Лиама Лоусона после потери им места в Ред Булл

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, поддержал Лиама Лоусона после того, как тот потерял место в команде "Ред Булл".

"Я очень надеюсь, что ты сделаешь фантастическую работу. Ты заслуживаешь быть в Формуле-1", - написал Йос Ферстаппен в комментариях в социальных сетях.

Ранее гоночный коллектив из Австрии объявил, что новым напарником нидерландца Макса Ферстаппена начиная с Гран-при Японии станет Юки Цунода. Лоусон, в свою очередь, отправится в "Рейсинг Буллз".

Напомним, в данный момент японский пилот в личном зачёте Формулы-1 занимает 13-е место, имея на своём счету три очка, а Лиам Лоусон - 17-е, не заработав на данный момент ни одного очка.