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Марко: В любой другой команде Лоусон бы уже покинул Формулу-1
Спортивный консультант "Ред Булл" рассказал о ситуации вокруг Лиама Лоусона
Фото: Getty Images
Спортивный консультант команды Формулы-1 "Ред Булл" Хельмут Марко рассказал о давлении вокруг новозеландца Лиама Лоусона, которое привело к замене.
"Лиаму просто не повезло. Во время тестов в Бахрейне он пропустил много времени из-за механических проблем. А также во время третьей свободной практики в Австралии он потерял важное время. Потом начались проблемы. Давление на него становилось всё больше и больше. Он терял уверенность, начинал стараться всё усерднее и усерднее, но в результате допускал всё больше ошибок.
"В Китае дела шли хуже и хуже. Кроме того, нашей машиной очень сложно управлять, и она не самая быстрая. Решение о его замене и возвращении в "Рейсинг Буллз" - не самое простое. Однако Лиам был как боксёр, которого отправили в глубокий нокаут. Мы не собираемся выбрасывать его из Формулы-1.
Он продолжает активно работать в "Ред Булл", а у "Рейсинг Буллз" - хорошая машина. В прошлом нам также приходилось принимать аналогичные решения в отношении Пьера Гасли и Алекса Албона. Затем они восстановились и стали высоко ценимыми пилотами Формулы-1. Мы находимся в уникальном положении, поскольку можем это сделать. В любой другой команде он немедленно покинул бы Формулу-1", - приводит слова Марко издание Racingnews365.
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