Вольф: Мы выглядим немного глупо, когда привлекаем такие бренды, как Ауди

Руководитель команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольф высказался по поводу слухов о возможном переходе на двигатели V10.

"Я соглашусь на сокращение действия регламента двигателей, только если будут веские аргументы для этого. Мы как представители Формулы-1 выглядим немного глупо, когда привлекаем такие бренды, как "Ауди", и представляем отличный гибридный двигатель на экологически чистом топливе, а потом вдруг заявляем, что на самом деле хотим сохранить его только на три года, а не на пять.

Мы должны быть стабильным и надёжным партнёром, который говорит: "Таковы правила, таков инвестиционный бюджет, вам нужно рассчитать его". И тогда люди могут присоединиться или нет. Но такие заявления делают наш спорт неустойчивым, потому что регламент даже не вступил в силу и никто не увидел новые силовые установки.

Я думаю, что у соперников есть ощущение, что они, возможно, не так конкурентоспособны, как им хотелось бы быть в следующем году. Вспомните 2014 год, когда те же самые люди в своё время отвергли требования к двигателям, потому что их поставщик силовых агрегатов изначально был неконкурентоспособен. Теперь они делают свои собственные двигатели, и я думаю, что у них есть много опасений, что всё идёт не так хорошо, и именно поэтому внезапно начинается бизнес по манипулированию, и V10 появляется как идея.

Но мы всегда открыты для подобных дискуссий. Каким будет двигатель будущего? Это V8, это V10, какая гибридная система будет установлена на автомобиле? Экологичное топливо явно продвигается вперёд, будь то атмосферный двигатель или двигатель с турбонаддувом? Любая возникающая проблема нас устраивает, при условии надлежащего управления процессом выбора этого двигателя. Такое управление существует уже сегодня, так что давайте объединим усилия со всеми производителями двигателей и посмотрим, чего мы хотим добиться после 2030 года, а затем разработаем план, который будет полезен для Формулы-1", — приводит слова Вольфа издание Autosport.