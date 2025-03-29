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Президент Мерседес рассказал о своей реакции на уход Хэмилтона

Автоспорт
Обновлено

Рациональное мышление

Президент Мерседес рассказал о своей реакции на уход Хэмилтона

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Президент "Мерседес" Тото Вольфф рассказал, как отреагировал на решение Льюиса Хэмилтона перейти в коллектив "Феррари".

"Как только Льюис сообщил мне о своих намерениях, я сразу подумал о том, кто будет нашим следующим гонщиком.

В таких ситуациях существуют два пути: рискованный, когда стремишься выбрать молодого гонщика, который, по твоему мнению, способен давать результат, или делаешь более консервативный выбор, когда выходишь на рынок и делаешь ставку на пилота, который, по твоему мнению, самый лучший из доступных" – сказал Тото.

Вольфф: Мы выглядим немного глупо, когда привлекаем такие бренды, как Audi

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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