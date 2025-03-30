Норрис: Нас преследует множество голодных до побед конкурентов

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис поделился своими впечатлениями от начала сезона-2025.

"Мы вернулись на базу после невероятного начала сезона. Два подиума подряд, победа в Мельбурне, хорошее выступление в Китае, победа там Оскара Пиастри. Это было невероятное начало года. В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех в технологическом штабе. Они проделали огромную работу, потому что машина идеальна.

Мы много времени проводили вдали от дома. Сейчас у нас небольшой перерыв. Нас преследует множество голодных до побед конкурентов, которые хотят занять наше место, поэтому мы продолжим работать, чтобы сдержать их за собой. В следующие выходные мы отправимся в Японию, чтобы снова это сделать" – сказал Норрис.