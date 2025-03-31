Президент Мерседес: Слухи вокруг нас и Ферстаппена прекратятся

Президент "Мерседес" Тото Вольфф рассказал, что команда активно работает над заключением нового контракта с пилотом Джорджом Расселом.

"Да, безусловно, ситуация с контрактом Джорджа вскоре разрешится. Я имею в виду, что ни для кого не секрет, что мы намерены сохранить наших пилотов на длительный срок. Мы не разглашаем всех наших обсуждений с пилотами, и именно поэтому все идет в том направлении, в котором должно идти.

Да, слухи вокруг нас и Ферстаппена прекратятся. Но любой контракт – это больше, чем просто предоставление пилоту гарантии того, что он будет находиться за рулем машины. В нем есть условия, которые необходимо обсудить в пользу команды и гонщика, так что это структурированный процесс" – сказал Вольфф.