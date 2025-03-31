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Президент Мерседес: Слухи вокруг нас и Ферстаппена прекратятся
Скоро все решится
Президент "Мерседес" Тото Вольфф рассказал, что команда активно работает над заключением нового контракта с пилотом Джорджом Расселом.
"Да, безусловно, ситуация с контрактом Джорджа вскоре разрешится. Я имею в виду, что ни для кого не секрет, что мы намерены сохранить наших пилотов на длительный срок. Мы не разглашаем всех наших обсуждений с пилотами, и именно поэтому все идет в том направлении, в котором должно идти.
Да, слухи вокруг нас и Ферстаппена прекратятся. Но любой контракт – это больше, чем просто предоставление пилоту гарантии того, что он будет находиться за рулем машины. В нем есть условия, которые необходимо обсудить в пользу команды и гонщика, так что это структурированный процесс" – сказал Вольфф.
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