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Руководитель Red Bull: Нам нужно добавить в темпе, тогда жизнь станет проще
Анализ ошибок
Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Китая и проанализировал главные проблемы команды.
"На этом первом участке в гонке мы полностью потеряли время. Затем Макс заехал на пит-стоп за 18 секунд позади Оскара, а на клетчатом флаге он отстал в итоге на 16 секунд, так что на жестких шинах мы были вполне конкурентоспособны.
Нам нужно понять. Возможно, мы перестарались из-за ухудшения результатов в спринте. Конечно, нам нужно добавить в темпе, тогда жизнь станет проще. Мы знаем, что нам еще многое нужно сделать" – сказал Хорнер.
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