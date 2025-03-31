Руководитель Red Bull: Нам нужно добавить в темпе, тогда жизнь станет проще

Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Китая и проанализировал главные проблемы команды.

"На этом первом участке в гонке мы полностью потеряли время. Затем Макс заехал на пит-стоп за 18 секунд позади Оскара, а на клетчатом флаге он отстал в итоге на 16 секунд, так что на жестких шинах мы были вполне конкурентоспособны.

Нам нужно понять. Возможно, мы перестарались из-за ухудшения результатов в спринте. Конечно, нам нужно добавить в темпе, тогда жизнь станет проще. Мы знаем, что нам еще многое нужно сделать" – сказал Хорнер.