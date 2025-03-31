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Астон Мартин продаст часть доли в команде
Эта инвестиция оценивается в $ 96 млн
Фото: Твиттер
Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" намерена продать миноритарную долю в гоночном коллективе. Как информирует The Business Desk, в рамках сделки "Астон Мартин" получит инвестиции в размере £ 74 млн (примерно $ 95,7 млн). Отмечается, что владелец команды Лоуренс Стролл намерен вложить в бизнес £ 52,5 млн (почти $ 68 млн).
"Я рад наглядно продемонстрировать свою непоколебимую поддержку и приверженность "Астон Мартин". С 2020 года я и мои партнёры по консорциуму Yew Tree инвестировали в компанию около £ 600 млн. Новые инвестиции ещё раз подчёркивают мою убеждённость в этом экстраординарном бренде и приверженность обеспечению "Астон Мартин" максимально надёжной платформой", — сказал Стролл.
В настоящий момент "Астон Мартин" занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 10 очков.
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