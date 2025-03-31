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Спортивный консультант Ред Булл назвал причину, из-за которой может покинуть команду
И, похоже, Марко может вскоре уйти
Фото: Getty Images
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного ухода из Формулы-1.
"Уйду ли я из Формулы-1, если Макс Ферстаппен когда-нибудь перестанет выступать за "Ред Булл"? Да, это может быть веской причиной", — сказал Марко на YouTube-канале Formel1.de.
Ранее в интервью Servus TV Хельмут, отвечая на похожий вопрос, заявлял следующее: "Я могу представить себе жизнь без Формулы-1. Не очень хорошо, но у меня широкие интересы. Не думаю о Формуле-1 постоянно. Вокруг есть много всего".
Напомним, что в начале сезона появилась информация, что Ферстаппен может уйти в "Мерседес".
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