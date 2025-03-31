Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менеджер Ферстаппена: Машина находится на пределе развития, так что Максу придётся самому что-то менять
Но будет ли что-то менять пилот
Фото: Getty Images
Раймонд Вермюлен, являющийся менеджером 27-летнего нидерландского пилота и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 "Ред Булл" Макса Ферстаппена, высказался о темпе болида австрийской команды.
"Машина находится на пределе развития, так что Максу придётся самому что-то менять. Сезон обещает быть захватывающим.
Послушайте, Макс уже говорил, что предпочитает выигрывать гонки с отрывом в 10 или 20 секунд, как это часто случалось в прошлом. Но я думаю, что он получит огромное удовольствие от этого сезона как гонщик, даже если не скажет этого вслух", — приводит слова Вермюлена издание Racingnews365.
Ранее Кристиан Хорнер опроверг слухи, что "Ред Булл" хочет изменений регламента 2026 года.
Популярное сейчас
- Волшебная Португалия: Магучих показала фото из подготовки к этапу Бриллиантовой лиги
- Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
- "Я был определенным образом разочарован". Трамп рассказал, из-за чего он обиделся на Путина
- Появилась информация о состоянии Михаэля Шумахера
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет