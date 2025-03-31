Менеджер Ферстаппена: Машина находится на пределе развития, так что Максу придётся самому что-то менять

Раймонд Вермюлен, являющийся менеджером 27-летнего нидерландского пилота и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 "Ред Булл" Макса Ферстаппена, высказался о темпе болида австрийской команды.

"Машина находится на пределе развития, так что Максу придётся самому что-то менять. Сезон обещает быть захватывающим.

Послушайте, Макс уже говорил, что предпочитает выигрывать гонки с отрывом в 10 или 20 секунд, как это часто случалось в прошлом. Но я думаю, что он получит огромное удовольствие от этого сезона как гонщик, даже если не скажет этого вслух", — приводит слова Вермюлена издание Racingnews365.

Ранее Кристиан Хорнер опроверг слухи, что "Ред Булл" хочет изменений регламента 2026 года.