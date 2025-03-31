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Во время гонки серии Kennol GT Endurance Cup произошла страшная авария
На счастье все живы
Фото: X
В воскресенье, 30 марта, во Франции на трассе "Поль Рикар" прошла дебютная гонка серии Kennol GT Endurance Cup, которая была остановлена красными флагами уже на втором круге.
Французский гонщик Себастьен Лажьё за рулём "Порше" столкнулся с другим пилотом и, потеряв управление, вылетел с трассы. Автомобиль Лажьё сделал несколько оборотов, пока летел по защитному ограждению, а позже сам Себастьен спокойно вышел из "Порше" и оказался невредим.
Kennol GT — это престижное соревнование, в котором участвуют самые знаковые автомобили GT. Эта серия, включающая испытания на выносливость продолжительностью от четырёх до шести часов. В каждой гонке участвуют команды, состоящие из двух-четырёх гонщиков.
????????????Strašidelná nehoda Porsche 911 Cup tímu Seb Lajoux Racing, počas závodu Kennol GT Endurance na okruhu Paul Ricard pic.twitter.com/GaIB1kWsYf— Race24 (@Race24sk) March 30, 2025
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