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Во время гонки серии Kennol GT Endurance Cup произошла страшная авария

Автоспорт

На счастье все живы

Во время гонки серии Kennol GT Endurance Cup произошла страшная авария

Фото: X

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 30 марта, во Франции на трассе "Поль Рикар" прошла дебютная гонка серии Kennol GT Endurance Cup, которая была остановлена красными флагами уже на втором круге.

Французский гонщик Себастьен Лажьё за рулём "Порше" столкнулся с другим пилотом и, потеряв управление, вылетел с трассы. Автомобиль Лажьё сделал несколько оборотов, пока летел по защитному ограждению, а позже сам Себастьен спокойно вышел из "Порше" и оказался невредим.

Kennol GT — это престижное соревнование, в котором участвуют самые знаковые автомобили GT. Эта серия, включающая испытания на выносливость продолжительностью от четырёх до шести часов. В каждой гонке участвуют команды, состоящие из двух-четырёх гонщиков.

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