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Феттель назвал своих фаворитов в сезоне-2025

Автоспорт

Будет упорная борьба

Феттель назвал своих фаворитов в сезоне-2025

Фото: British GQ

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Экс-пилот Формулы-1 Себастьян Феттель рассказал, кто является главными фаворитами на победу в сезоне 2025 и среди гонщиков, и среди команд.

"Норрис доказал, что у него есть все, что нужно. У него есть нужный уровень мастерства. Думаю, этот сезон будет для него удачным благодаря опыту, накопленному им в прошлом сезоне. Сейчас все выглядит так, что за титул с Ландо будет бороться Макс Ферстаппен. Но Макса нельзя списывать со счетов, думаю, Red Bull вернет свою форму.

Плюс у нас может оказаться еще один претендент. Возможно, вмешается Mercedes, Ferrari близка. Команды в этом году потенциально очень близки друг другу" – сказал Феттель.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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