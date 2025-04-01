Феттель назвал своих фаворитов в сезоне-2025

Экс-пилот Формулы-1 Себастьян Феттель рассказал, кто является главными фаворитами на победу в сезоне 2025 и среди гонщиков, и среди команд.

"Норрис доказал, что у него есть все, что нужно. У него есть нужный уровень мастерства. Думаю, этот сезон будет для него удачным благодаря опыту, накопленному им в прошлом сезоне. Сейчас все выглядит так, что за титул с Ландо будет бороться Макс Ферстаппен. Но Макса нельзя списывать со счетов, думаю, Red Bull вернет свою форму.

Плюс у нас может оказаться еще один претендент. Возможно, вмешается Mercedes, Ferrari близка. Команды в этом году потенциально очень близки друг другу" – сказал Феттель.