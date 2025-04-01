Перес рассказал, когда примет решение о дальнейшем спортивном будущем

Экс-пилот "Ред-Булл" Серхио Перес рассказал, в какие сроки примет решение о своих дальнейших шагах в Формуле-1.

"Я дал себе шесть месяцев на то, чтобы обдумать, какие варианты у меня есть, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.

Дверь открыта во многих местах, поэтому я хочу дать себе время и пространство для принятия наилучшего решения" – сказал Перес.