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Перес рассказал, когда примет решение о дальнейшем спортивном будущем

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Перес рассказал, когда примет решение о дальнейшем спортивном будущем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-пилот "Ред-Булл" Серхио Перес рассказал, в какие сроки примет решение о своих дальнейших шагах в Формуле-1.

"Я дал себе шесть месяцев на то, чтобы обдумать, какие варианты у меня есть, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.

Дверь открыта во многих местах, поэтому я хочу дать себе время и пространство для принятия наилучшего решения" – сказал Перес.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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