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Монтойя: Хэмилтону некомфортно в болиде Феррари
Монтойя - о потенциальном шаге "Феррари" из-за Хэмилтона
Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о выступлении Льюиса Хэмилтона в "Феррари".
- Льюис Хэмилтон совсем не чувствует себя комфортно в этой машине.
Впервые можно было заметить в Китае, что он чувствовал себя непринуждённо. Это было в пятницу и субботу, но затем они внесли некоторые изменения, чтобы попытаться улучшить ситуацию.
Из ТВ-трансляции казалось, что у него слишком сильная недостаточная поворачиваемость и он хотел бы машину, которая могла бы поворачивать немного лучше.
"Феррари" нужно будет улучшить SF-25 для Льюиса. Можно сравнить это с тем, что происходит в "Ред Булл" в случае с Максом Ферстаппеном.
Но если они улучшат машину для Льюиса, что скажет Шарль Леклер? Он будет недоволен, - приводит слова Монтойи FormulaPassion со ссылкой на Vision4Sport.
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