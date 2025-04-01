Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ред Булл вернул культовую ливрею на Гран-при Японии
"Ред Булл" представил раскраску для Гран-при Японии
Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" представила ливрею, которую она подготовила для Гран-при Японии. Болиды гоночного коллектива получили бело-красную расцветку.
Aura level... ????#F1 || #JapaneseGP ???????? pic.twitter.com/oJfbeQylob— Oracle Red Bull Racing | オラクル・レッドブルレーシング (@redbullracing) April 1, 2025
"Эффектный бело-красный дизайн украсит оба автомобиля RB21, когда они выйдут на трассу автодрома "Сузука". В этом сезоне исполняется 60 лет со дня первой победы "Хонды" в Формуле-1, а концепция дизайна является данью уважения RA272, которая принесла "Хонде" первую победу в 1965 году на Гран-при Мексики. За рулём тогда был американец Ричи Гинтер, выступавший под 11-м номером", - говорится в сообщении австрийской команды.
"Возвращение культовой ливреи", - сказано ещё в одном сообщении "Ред Булл" на странице команды в социальных сетях.
The return of THE iconic livery ???? pic.twitter.com/3xU0FA3EzN— Oracle Red Bull Racing | オラクル・レッドブルレーシング (@redbullracing) April 1, 2025
Популярное сейчас
- Экс-игрок Динамо и Шахтера - о камбэке Ракицкого: Класс есть класс. Что есть, то не отнять
- Ротань ответил, верит ли он, что Александрия будет бороться за чемпионство
- Бутко рассказал, как с приходом Кучера изменилась финансовая ситуация в команде
- Сайнс: Сейчас я переживаю один из самых странных перепадов скорости за карьеру
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы