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Ред Булл вернул культовую ливрею на Гран-при Японии

Автоспорт

"Ред Булл" представил раскраску для Гран-при Японии

Ред Булл вернул культовую ливрею на Гран-при Японии

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" представила ливрею, которую она подготовила для Гран-при Японии. Болиды гоночного коллектива получили бело-красную расцветку.

"Эффектный бело-красный дизайн украсит оба автомобиля RB21, когда они выйдут на трассу автодрома "Сузука". В этом сезоне исполняется 60 лет со дня первой победы "Хонды" в Формуле-1, а концепция дизайна является данью уважения RA272, которая принесла "Хонде" первую победу в 1965 году на Гран-при Мексики. За рулём тогда был американец Ричи Гинтер, выступавший под 11-м номером", - говорится в сообщении австрийской команды.

"Возвращение культовой ливреи", - сказано ещё в одном сообщении "Ред Булл" на странице команды в социальных сетях.

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