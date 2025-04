Ред Булл вернул культовую ливрею на Гран-при Японии

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" представила ливрею, которую она подготовила для Гран-при Японии. Болиды гоночного коллектива получили бело-красную расцветку.

"Эффектный бело-красный дизайн украсит оба автомобиля RB21, когда они выйдут на трассу автодрома "Сузука". В этом сезоне исполняется 60 лет со дня первой победы "Хонды" в Формуле-1, а концепция дизайна является данью уважения RA272, которая принесла "Хонде" первую победу в 1965 году на Гран-при Мексики. За рулём тогда был американец Ричи Гинтер, выступавший под 11-м номером", - говорится в сообщении австрийской команды.

"Возвращение культовой ливреи", - сказано ещё в одном сообщении "Ред Булл" на странице команды в социальных сетях.

The return of THE iconic livery ???? pic.twitter.com/3xU0FA3EzN