Лоусон: Гран-при Японии - большая возможность для меня

Пилот "Рейсинг Буллз" новозеландец Лиам Лоусон высказался о предстоящем Гран-при Японии, который пройдёт с 4 по 6 апреля в Сузуке.

"С нетерпением ожидаю гонок в Японии. Сузука - одна из моих любимых трасс в календаре. На ней удобно гоняться, она очень скоростная, что делает её очень весёлой.

Этот уикенд - большая возможность для меня, поскольку я воссоединяюсь с "Рейсинг Буллз". Очень рад снова работать с командой. Как и всегда, я отдам все силы", - приводит слова Лоусона пресс-служба "Рейсинг Буллз".