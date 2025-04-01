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Лоусон: Гран-при Японии - большая возможность для меня

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Пилот "Рейсинг буллз" поделился ожиданиями от выступления на Гран-при Японии

Лоусон: Гран-при Японии - большая возможность для меня

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Рейсинг Буллз" новозеландец Лиам Лоусон высказался о предстоящем Гран-при Японии, который пройдёт с 4 по 6 апреля в Сузуке.

"С нетерпением ожидаю гонок в Японии. Сузука - одна из моих любимых трасс в календаре. На ней удобно гоняться, она очень скоростная, что делает её очень весёлой.

Этот уикенд - большая возможность для меня, поскольку я воссоединяюсь с "Рейсинг Буллз". Очень рад снова работать с командой. Как и всегда, я отдам все силы", - приводит слова Лоусона пресс-служба "Рейсинг Буллз".

Напомним, текущий сезон Лиам Лоусон начал в роли второго пилота "Ред Булл", но после неудачных стартовых гонок чемпионата команда заменила его на Юки Цуноду.

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