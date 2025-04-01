Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лоусон: Гран-при Японии - большая возможность для меня
Пилот "Рейсинг буллз" поделился ожиданиями от выступления на Гран-при Японии
Фото: Getty Images
Пилот "Рейсинг Буллз" новозеландец Лиам Лоусон высказался о предстоящем Гран-при Японии, который пройдёт с 4 по 6 апреля в Сузуке.
"С нетерпением ожидаю гонок в Японии. Сузука - одна из моих любимых трасс в календаре. На ней удобно гоняться, она очень скоростная, что делает её очень весёлой.
Этот уикенд - большая возможность для меня, поскольку я воссоединяюсь с "Рейсинг Буллз". Очень рад снова работать с командой. Как и всегда, я отдам все силы", - приводит слова Лоусона пресс-служба "Рейсинг Буллз".
Напомним, текущий сезон Лиам Лоусон начал в роли второго пилота "Ред Булл", но после неудачных стартовых гонок чемпионата команда заменила его на Юки Цуноду.
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Буковина - Виктория 2:1. Черновицкий коллектив выходит в исторический полуфинал
- Экс-игрок Динамо и Шахтера - о камбэке Ракицкого: Класс есть класс. Что есть, то не отнять
- Решающий матч для Пономарева, Черноморец может подписать воспитанника Динамо. Главные новости за 31 марта
- Вольф: Мы выглядим немного глупо, когда привлекаем такие бренды, как Ауди
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет