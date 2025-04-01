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Монтойя считает, что Макс Ферстаппен перейдет в Астон Мартин
Бывший гонщик Формулы-1 прогнозирует переход Макса Ферстаппена в "Астон Мартин"
Фото: Getty Images
Бывший гонщик Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя предвидит, что в следующем году пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен перейдёт в "Астон Мартин".
"Макс получит предложение от "Астон Мартин", от которого не сможет отказаться. Он может дать "Ред Булл" шанс на год и шанс Эдриану начать разбираться. Ньюи не может сделать это немедленно. Это новая целая группа, и всем нужно начать работать вместе.
Будут ли "Астон Мартин" лучше, чем сейчас, в следующем году? Конечно. Но я не думаю, что они начнут выигрывать гонки подряд.
Но если "Ред Булл" потерпит неудачу в первый год [действия нового технического регламента], то меня не удивит, если к началу третьей гонки в следующем сезоне Макс уже подпишет контракт с кем-то другим.
Если бы я был Максом, то пошёл бы в "Астон Мартин". "Мерседес" тоже крутой вариант, но "Астон Мартин" был бы логичным выбором, имея Эдриана Ньюи и двигатель "Хонды". Всё, с чем ему удавалось побеждать, там", - приводит слова Монтойи портал Racingnews365.
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