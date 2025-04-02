Цунода: На Гран При Японии хочу финишировать на подиуме

Пилот команды "Ред-Булл" Юки Цунода рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Японии.

"Я не хочу завышать ожидания, но на этом Гран-при Японии хочу финишировать на подиуме. Однако я знаю, что изначально будет нелегко.

Мой приоритет – сначала понять машину, как она ведет себя по сравнению с Racing Bulls. Если я смогу естественным образом получать удовольствие от пилотирования, когда буду знакомиться с машиной в первой тренировке, то результаты придут сами собой. И если это приведет к подиуму, это будет невероятно" – сказал Цунода.