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Лоусон: Я бы хотел, чтобы у меня было больше времени проявить себя

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Пилот прокомментировал уход из команды

Лоусон: Я бы хотел, чтобы у меня было больше времени проявить себя

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Рейсинг Буллз" Лиам Лоусон признался, что ожидал получить больше времени, чтобы проявить себя в "Ред Булл".

Новозеландец покинул австрийскую команду после двух Гран-при нынешнего сезона. Ему на замену пришёл японец Юки Цунода.

"Расстроен ли я, что у меня было мало времени? Честно говоря, да. Очевидно, я бы хотел, чтобы у меня было больше времени. Я чувствовал, что у меня будет больше моментов, особенно для посещения мест, где я выступал раньше. Это было трудное начало. Непростые тесты. Непростой первый уикенд в Мельбурне. А затем, очевидно, спринт в Китае. Думаю, посещение мест, где я уже бывал, пошло бы на пользу, и я был бы рад такой возможности. Но это не моё решение, поэтому я здесь, чтобы извлечь из ситуации максимум", — приводит слова Лоусона Sky Sports.

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