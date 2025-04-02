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Алонсо высказался против возвращения моторов V10

Автоспорт
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Принципиальная позиция

Алонсо высказался против возвращения моторов V10

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Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо высказался против возвращения в "Формулу-1" моторов типа V10.

"Очевидно, я обожаю эру V10 и V8, также звук этих машин. Мы все по этому скучаем. Но сейчас мы в другом мире. Технологии развиваются, и теперь у нас есть невероятно эффективные двигатели, которые используют примерно треть топлива от того, что мы использовали раньше.

Мы не можем просто идти против нашего времени и гибридной эры. Мы не можем забывать, насколько эффективны сейчас автомобили по сравнению с прошлым. Это то, что у нас есть. Возврат V10? Это как сказать, что мы могли бы работать без "гало" и сделать машины более опасными, чтобы дать больше адреналина фанатам. Это бессмысленно" – сказал Алонсо.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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