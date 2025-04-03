Норрис: Рад возвращению в Японию, это один из моих любимых уикендов

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Японии и рассказал о выводах после первых гонок нового сезона.

"Рад возвращению в Японию. Это один из моих любимых уикендов в календаре. Болельщики здесь создают потрясающую атмосферу. Трасса тоже хорошая.

Было здорово провести неделю отдыха после положительного начала сезона. Мы получили возможность вернуться в Уокинг и со всеми отпраздновать. Также я провел время за работой на симуляторе и со своими инженерами, готовясь к предстоящим трем этапам, которые будут следовать один за другим. Первые две гонки многому нас научили, и теперь пора применить все это на практике" – сказал Лендо.