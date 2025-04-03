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Норрис: Рад возвращению в Японию, это один из моих любимых уикендов
Будет интересная гонка
Фото: Getty Images
Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Японии и рассказал о выводах после первых гонок нового сезона.
"Рад возвращению в Японию. Это один из моих любимых уикендов в календаре. Болельщики здесь создают потрясающую атмосферу. Трасса тоже хорошая.
Было здорово провести неделю отдыха после положительного начала сезона. Мы получили возможность вернуться в Уокинг и со всеми отпраздновать. Также я провел время за работой на симуляторе и со своими инженерами, готовясь к предстоящим трем этапам, которые будут следовать один за другим. Первые две гонки многому нас научили, и теперь пора применить все это на практике" – сказал Лендо.
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