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Хэмилтон – о плохом старте сезона: Пожалуй, это сочетание совокупности разных вещей

Автоспорт
Обновлено

Надо разбираться

Хэмилтон – о плохом старте сезона: Пожалуй, это сочетание совокупности разных вещей

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал неудачный старт нового сезона (10-я позиция в гонке Гран-при Австралии и дисквалификация на Гран-при Китая). Его слова цитирует Motorsport:

"По-видимому, это сочетание совокупности разных вещей, но я думаю, что в основном это просто связано с настройкой. Я уже говорил вам, что все еще изучаю эту машину, поэтому я еще не испытал каждую деталь.

В конце концов, я принял неправильное решение по настройкам на субботу перед квалификацией (на Гран-при Китая - прим). Мне пришлось жить с этими настройками в течение всей гонки.

Если бы мы просто оставили машину в покое, или если бы шаг, который мы сделали, был улучшением, я думаю, мы могли бы квалифицироваться в тройке лидеров, что, скорее всего, привело бы к совсем другому результату. Но этого не произошло, и было очень тяжело ехать с того момента, как мы вышли на старт в квалификации. А потом такой же баланс был и в воскресенье, поэтому мы просто должны были продолжать работать" – сказал Хэмилтон.

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