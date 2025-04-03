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Цунода рассказал о своих эмоциях после вызова в главную команду Red Bull
Уникальная возможность
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Red Bull" Юки Цунода поделился эмоциями от вызова в основной коллектив "оранжевых".
"Когда мне впервые позвонили по телефону, я подумал: "Ого, это будет интересно". Больше всего я рад будущему вызову. В жизни бывает не так много моментов, когда сталкиваешься с таким огромным давлением и такими большими возможностями, как эта, поэтому я могу только вообразить, что это будет невероятно увлекательная гонка.
Сначала я был слишком занят, чтобы выкроить время, чтобы в полной мере оценить волнение. Мне пришлось сразу же приступить к работе на симуляторе, заниматься подгонкой сиденья и позаботиться о множестве других вещей" – сказал Цунода.
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