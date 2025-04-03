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Президент Мерседес: В Китае можно проводить две гонки

Автоспорт

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Президент Мерседес: В Китае можно проводить две гонки

Новина українською

Президент "Мерседес" Тото Вольфф рассказал, что не против проведения в Китае двух Гран-при.

"Я был на стартовой решетке (этапа в Шанхае – прим) и смотрел на все трибуны, расположенные на финишной прямой и в первом повороте. Знания фанатов о Формуле-1 поражают.

Возможно ли проведение в стране второй гонки? Почему бы и нет? Это одна из самых больших экономик мира, поэтому если мы сможем поддерживать высокий уровень энтузиазма, я бы сказал "да" – сказал Вольфф.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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