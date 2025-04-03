Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Мерседес: В Китае можно проводить две гонки
Интересное мнение
Президент "Мерседес" Тото Вольфф рассказал, что не против проведения в Китае двух Гран-при.
"Я был на стартовой решетке (этапа в Шанхае – прим) и смотрел на все трибуны, расположенные на финишной прямой и в первом повороте. Знания фанатов о Формуле-1 поражают.
Возможно ли проведение в стране второй гонки? Почему бы и нет? Это одна из самых больших экономик мира, поэтому если мы сможем поддерживать высокий уровень энтузиазма, я бы сказал "да" – сказал Вольфф.
Популярное сейчас
- Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
- Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- Шаблий назвал украинских талантов, которыми интересуются в Европе
- Монтойя: Хэмилтону некомфортно в болиде Феррари
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет