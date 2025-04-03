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Хэмилтон: Я верю в коллектив Феррари
Пилот прокомментировал последние результаты команды
https://www.gettyimages.com/Ukraine
40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 из команды "Феррари" Льюис Хэмилтон объяснил свою веру в коллектив.
"Я видел, что кто-то спрашивал, не теряю ли я веру в команду. Это полная чушь. Я абсолютно на 100% верю в этот коллектив. В начале года было много шумихи, независимо от того, ожидали ли люди, что мы победим в первой гонке или выиграем чемпионат в наш первый совместный год. Что ж, я этого не ожидал.
У меня происходит переход к новой культуре, к новой команде, и это потребует времени. Последние два месяца я наблюдал за тем, как работает команда. За прошедшую неделю я смог сделать заметки о том, что мы можем улучшить, и поделился ими.
Я всё ещё изучаю этот автомобиль и не протестировал всё, что у них есть. У меня нет никакого разочарования или чего-то такого после Китая. Мы многому научились, вместе как команда преодолеваем взлёты и падения. Самое впечатляющее — это то, как команда восприняла это, как они обработали данные, чтобы увидеть, как нам надо продвигаться дальше", — приводит слова Хэмилтона издание Yahoo Sports.
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