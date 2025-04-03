Сайнс - об увольнении Лоусона: Ничего нового, обычный Ред Булл

Пилот "Уильямса" Карлос Сайнс прокомментировал решение руководства "Ред Булл" уволить новозеландского пилота Лиама Лоусона после двух первых гонок сезона.

"В увольнении Лиама нет ничего нового. Это просто "Ред Булл" и то, как в этой команде решаются вопросы. За последние 10 лет в Ф-1, по крайней с тех пор, как я сам выступаю в этом чемпионате, мы убедились, что здесь всё устроено именно так.

Однажды у вас появляется шанс. На следующий день, если вы действуете не совсем так, как от вас ожидают, то можете получить или повышение в должности, или понижение. Это обычная практика в "Ред Булл".

Все говорят, что самая сложная работа в Формуле-1 - это выступать бок о бок с Максом Ферстаппеном в болиде, который он хорошо знает. Не могу сказать, правда ли это. Мне всё равно, поскольку я сейчас нахожусь там, где хочу быть. Мне не терпится увидеть, чего мы сможем достичь с "Уильямсом". - приводит слова Сайнса портал PlanetF1.