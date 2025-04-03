Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Компания из Абу-Даби будет владеть пакетом акций Макларена
Соглашение подписано
Фото: Sky Sports
Инвестиционная фирма CYVN Holdings, базирующаяся в Абу-Даби, и бахрейнская Mumtalakat Holding Company, которая владеет контрольным пакетом акций "Макларена", завершили сделку по приобретению первого автомобильного подразделения компании "Макларен" и миноритарного пакета акций гоночного подразделения британского коллектива. Об этом пишет пресс-служба команды Ф-1.
Операционная деятельность компании останется неизменной и будет осуществляться полностью, независимо от автомобильного бизнеса "Макларена".
Пол Уолш продолжит исполнять обязанности председателя правления, а Зак Браун — главного исполнительного директора гоночного подразделения "Макларена".
Популярное сейчас
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
- Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- Перес: Мы ведём переговоры с несколькими сторонами
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет