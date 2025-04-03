Компания из Абу-Даби будет владеть пакетом акций Макларена

Инвестиционная фирма CYVN Holdings, базирующаяся в Абу-Даби, и бахрейнская Mumtalakat Holding Company, которая владеет контрольным пакетом акций "Макларена", завершили сделку по приобретению первого автомобильного подразделения компании "Макларен" и миноритарного пакета акций гоночного подразделения британского коллектива. Об этом пишет пресс-служба команды Ф-1.

Операционная деятельность компании останется неизменной и будет осуществляться полностью, независимо от автомобильного бизнеса "Макларена".

Пол Уолш продолжит исполнять обязанности председателя правления, а Зак Браун — главного исполнительного директора гоночного подразделения "Макларена".