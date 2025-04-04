Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Норрис побеждает в первой Практике Гран-при Китая, Пиастри – празднует триумф во второй
Макларен просто не остановить
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 4 апреля, в рамках очередного этапа Формулы-1 Гран-при Китая состоялись первые тренировочные заезды.
В первой Практике победил пилот команды "Макларен" Лендо Норрис, а во второй – торжествовал его партнер по команде Оскар Пиастри.
Результаты Практики-1 Гран-при Китая:
Результаты Практики-2 Гран-при Китая:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Травма Лунина, проигранные выборы Шевченко и жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Главные новости за 3 апреля
- "Нужно, чтобы он несколько матчей провел в УПЛ и я приглашу его в сборную": Дулуб нашел для Динамо опорника
- Зеленский: Курская операция - это один из крупнейших украинских результатов за время войны
- Монтойя: Хэмилтону некомфортно в болиде Феррари
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000