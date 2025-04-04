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Формула-1. Норрис побеждает в первой Практике Гран-при Китая, Пиастри – празднует триумф во второй

Автоспорт
Обновлено

Макларен просто не остановить

Формула-1. Норрис побеждает в первой Практике Гран-при Китая, Пиастри – празднует триумф во второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 апреля, в рамках очередного этапа Формулы-1 Гран-при Китая состоялись первые тренировочные заезды.

В первой Практике победил пилот команды "Макларен" Лендо Норрис, а во второй – торжествовал его партнер по команде Оскар Пиастри.

Результаты Практики-1 Гран-при Китая:

Формула-1. Норрис побеждает в первой Практике Гран-при Китая, Пиастри – празднует триумф во второй - изображение 1

Результаты Практики-2 Гран-при Китая:

Формула-1. Норрис побеждает в первой Практике Гран-при Китая, Пиастри – празднует триумф во второй - изображение 2

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