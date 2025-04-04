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Пиастри: Не думаю, что на пике своих возможностей, но я делаю все возможное, чтобы добиться этого как можно быстрее

Автоспорт

Пока все идет отлично

Пиастри: Не думаю, что на пике своих возможностей, но я делаю все возможное, чтобы добиться этого как можно быстрее

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри рассказал о своем текущем состоянии и выходе на пик возможностей.

"Мне нравится быть в таком положении. Я, конечно, занимаюсь спортом не для того, чтобы просто подсчитывать цифры. Я здесь, потому что хочу стать чемпионом мира. За последние пару сезонов я больше, чем кто-либо другой, доказал себе, что у меня есть все необходимое. Не думаю, что на пике своих возможностей, но я делаю все возможное, чтобы добиться этого как можно быстрее.

Знаю, что когда я демонстрирую лучшие выступления на выходных, то каждый следующий такой уикенд превосходит предыдущий" – сказал Пиастри.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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