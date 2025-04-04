Пиастри: Не думаю, что на пике своих возможностей, но я делаю все возможное, чтобы добиться этого как можно быстрее

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри рассказал о своем текущем состоянии и выходе на пик возможностей.

"Мне нравится быть в таком положении. Я, конечно, занимаюсь спортом не для того, чтобы просто подсчитывать цифры. Я здесь, потому что хочу стать чемпионом мира. За последние пару сезонов я больше, чем кто-либо другой, доказал себе, что у меня есть все необходимое. Не думаю, что на пике своих возможностей, но я делаю все возможное, чтобы добиться этого как можно быстрее.

Знаю, что когда я демонстрирую лучшие выступления на выходных, то каждый следующий такой уикенд превосходит предыдущий" – сказал Пиастри.