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Цунода прокомментировал первый официальный старт в Red Bull
Двоякое чувство
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Юки Цунода поделился впечатлениями от
"Первая практика прошла лучше, чем ожидалось. Для меня это был хороший старт.
Во время второй тренировки я не установил время круга. Думаю еще много работы. Возможно, у меня были небольшие трудности или есть что-то, на что нам нужно обратить больше внимания, но пока все в порядке. Мне просто нужно немного больше набраться уверенности.
Я знал, что в реальной машине все немного по-другому, и в реальной машине все было немного больше и казалось немного сложнее.
Нам предстоит проделать большую домашнюю работу с нашей стороны, чтобы сосредоточиться на машине. Но я думаю, что все получилось хорошо" – сказал Цунода.
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