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Цунода прокомментировал первый официальный старт в Red Bull

Автоспорт
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Двоякое чувство

Цунода прокомментировал первый официальный старт в Red Bull

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Юки Цунода поделился впечатлениями от тренировочных заездов Гран-при Китая и рассказал об эмоциях выступления в первой команде Red Bull. Его слова цитирует официальный сайт соревнований:

"Первая практика прошла лучше, чем ожидалось. Для меня это был хороший старт.

Во время второй тренировки я не установил время круга. Думаю еще много работы. Возможно, у меня были небольшие трудности или есть что-то, на что нам нужно обратить больше внимания, но пока все в порядке. Мне просто нужно немного больше набраться уверенности.

Я знал, что в реальной машине все немного по-другому, и в реальной машине все было немного больше и казалось немного сложнее.

Нам предстоит проделать большую домашнюю работу с нашей стороны, чтобы сосредоточиться на машине. Но я думаю, что все получилось хорошо" – сказал Цунода.

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