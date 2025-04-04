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Норрис прокомментировал тренировочные заезды Гран-при Японии
Снова первые
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал
"Я имею в виду, что все хорошо. Я думаю, мы все еще в хорошей позиции. Я думаю, это сложно из-за ветра, который имеет большое значение, особенно на такой трассе, где все так быстро.
Вы находитесь на таком тонком пределе в течение такого долгого времени, как на первом секторе. Самый маленький ветерок может действительно сильно затормозить машину. Честно говоря, я думаю, что я уверен, что каждый борется с чем-то подобным.
Я все еще чувствую себя хорошо, я все еще чувствую, что мы на приемлемом уровне. Мы сделали несколько шагов вперед, но все еще есть кое-что, что нужно попробовать и улучшить к завтрашнему дню, так что я достаточно счастлив для пятницы" – сказал Норрис.
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