  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Норрис прокомментировал тренировочные заезды Гран-при Японии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норрис прокомментировал тренировочные заезды Гран-при Японии

Автоспорт

Снова первые

Норрис прокомментировал тренировочные заезды Гран-при Японии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал результаты тренировочных заездов Гран-при Японии. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.

"Я имею в виду, что все хорошо. Я думаю, мы все еще в хорошей позиции. Я думаю, это сложно из-за ветра, который имеет большое значение, особенно на такой трассе, где все так быстро.

Вы находитесь на таком тонком пределе в течение такого долгого времени, как на первом секторе. Самый маленький ветерок может действительно сильно затормозить машину. Честно говоря, я думаю, что я уверен, что каждый борется с чем-то подобным.

Я все еще чувствую себя хорошо, я все еще чувствую, что мы на приемлемом уровне. Мы сделали несколько шагов вперед, но все еще есть кое-что, что нужно попробовать и улучшить к завтрашнему дню, так что я достаточно счастлив для пятницы" – сказал Норрис.

Цунода прокомментировал первый официальный старт в Red Bull

По теме
yellow-arrow
Цунода прокомментировал первый официальный старт в Red Bull
yellow-arrow
Пиастри: Не думаю, что на пике своих возможностей, но я делаю все возможное, чтобы добиться этого как можно быстрее
yellow-arrow
Формула-1. Норрис побеждает в первой Практике Гран-при Японии, Пиастри – празднует триумф во второй
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости