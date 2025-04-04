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ФИА обсудит с автопроизводителями переход Ф-1 на V10

Автоспорт

Ожидается, что эту идею отклонят

ФИА обсудит с автопроизводителями переход Ф-1 на V10

Фото: FIA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация организует встречу со всеми автопроизводителями Формулы-1, чтобы обсудить на ней возможный переход чемпионата мира на новый моторный регламент — атмосферные двигатели V10 на экотопливе. Встреча состоится 11 апреля во время Гран-при Бахрейна, информирует BBC Sport.

ФИА хотела бы перейти на такие двигатели уже в 2028 или 2029 годах, хотя только в сезоне-2026 Ф-1 перейдёт на новый моторный регламент, где 50% мощности будет давать турбированный ДВС V6 на экотопливе, а ещё 50 % — гибридная составляющая в виде кинетического генератора. В ФИА считают, что новые двигатели слишком дорогие и не так привлекательны для болельщиков, так как хуже звучат.

Однако идея федерации о досрочной смене правил вряд ли будет поддержана.

На встрече в Бахрейне ФИА поймёт окончательную позицию всех мотористов и после ожидаемого отказа от досрочной смены регламента попробует разработать с ними дальнейшие планы по силовым установкам в Формуле-1.

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