ФИА обсудит с автопроизводителями переход Ф-1 на V10

Международная автомобильная федерация организует встречу со всеми автопроизводителями Формулы-1, чтобы обсудить на ней возможный переход чемпионата мира на новый моторный регламент — атмосферные двигатели V10 на экотопливе. Встреча состоится 11 апреля во время Гран-при Бахрейна, информирует BBC Sport.

ФИА хотела бы перейти на такие двигатели уже в 2028 или 2029 годах, хотя только в сезоне-2026 Ф-1 перейдёт на новый моторный регламент, где 50% мощности будет давать турбированный ДВС V6 на экотопливе, а ещё 50 % — гибридная составляющая в виде кинетического генератора. В ФИА считают, что новые двигатели слишком дорогие и не так привлекательны для болельщиков, так как хуже звучат.

Однако идея федерации о досрочной смене правил вряд ли будет поддержана.

На встрече в Бахрейне ФИА поймёт окончательную позицию всех мотористов и после ожидаемого отказа от досрочной смены регламента попробует разработать с ними дальнейшие планы по силовым установкам в Формуле-1.