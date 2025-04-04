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Хэмилтон: Я пытался сосредоточиться на том, чтобы обучиться взаимодействию с командой

Автоспорт

А когда же будут результаты?

Хэмилтон: Я пытался сосредоточиться на том, чтобы обучиться взаимодействию с командой

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий коллектив "Феррари", высказался о своей адаптации к команде.

"Я пытался сосредоточиться на том, чтобы обучиться взаимодействию с командой для обмена нужной нам информацией. От выходных к выходным я чувствую себя более комфортно в "Феррари" и с их машиной. Всё лучше запоминаю то, что находится внутри кокпита, а также всё правильнее работаю с настройками.

Я пытаюсь понимать всё больше об изменениях в конфигурации болида, которые мы можем грамотно проводить. Мы находимся рядом с той точкой, когда я смогу правильно подтолкнуть развитие болида в нужном для нас направлении и узнать, какие инструменты я должен использовать, чтобы поставить машину в это лучшее положение. Так что да, я чувствую себя более комфортно здесь и ожидаю, что это просто продолжится на протяжении всех гонок", — приводит слова Хэмилтона издание Autoracer.

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