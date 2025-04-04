На Гран-при Японии ожидают ухудшение погодных условий

Международная автомобильная федерация (ФИА) ожидает дождь с большой долей вероятности на Гран-при Японии.

Первоначально дождь прогнозировался на утро воскресенья, и ожидалось, что до старта гонки он прекратится. Однако 4 апреля ФИА предоставила новые данные, по которым вероятность небольшого дождя в первой половине дня составляет 80%, а сильных ливней с полудня — 60%.

Также возрастает вероятность умеренного дождя на старте гонки, которая начнётся в 14:00 по местному времени и в 8:00 — по киевскому.

Кроме того, перед стартом Гран-при Японии ожидается усиление ветра, что может ухудшить условия на трассе.