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На Гран-при Японии ожидают ухудшение погодных условий
Дождь и ветер
Getty Images/Global Images Ukraine
Международная автомобильная федерация (ФИА) ожидает дождь с большой долей вероятности на Гран-при Японии.
Первоначально дождь прогнозировался на утро воскресенья, и ожидалось, что до старта гонки он прекратится. Однако 4 апреля ФИА предоставила новые данные, по которым вероятность небольшого дождя в первой половине дня составляет 80%, а сильных ливней с полудня — 60%.
Также возрастает вероятность умеренного дождя на старте гонки, которая начнётся в 14:00 по местному времени и в 8:00 — по киевскому.
Кроме того, перед стартом Гран-при Японии ожидается усиление ветра, что может ухудшить условия на трассе.
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