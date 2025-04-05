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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии, Норрис – второй

Автоспорт
Обновлено

Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии, Норрис – второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 апреля, в рамках очередного этапа Формулы-1 состоялись квалификационные заезды Гран-при Японии.

Победу по их итогам праздновал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у пилота "Макларен" Лэндо Норриса, а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Оскар Пиастри.

Результаты квалификации Гран-при Японии:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии, Норрис – второй - изображение 1

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