Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии, Норрис – второй
Результаты квалификационных заездов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 5 апреля, в рамках очередного этапа Формулы-1 состоялись квалификационные заезды Гран-при Японии.
Победу по их итогам праздновал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у пилота "Макларен" Лэндо Норриса, а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Оскар Пиастри.
Результаты квалификации Гран-при Японии:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Все для комфорта Динамо: Буковина определилась с городом для проведения матча ½ финала
- Де Брюйне покидает Сити, Хуммельс завершает карьеру, Оболонь побеждает Ингулец. Главные новости за 4 апреля
- Неоднозначность наряду с легендарностью и теми, кто свое последнее слово еще не сказал. Безработные коучи украинского футбола
- Монтойя считает, что Макс Ферстаппен перейдет в Астон Мартин
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000