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Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Японии
Неожиданно, но заслуженно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Японии. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.
"Я удивлен. Мы старались изо всех сил, как мне кажется, достичь наилучшего баланса с машиной, но это было нелегко даже в квалификации. Каждую сессию мы продолжали вносить небольшие улучшения, и я думаю, что именно в этом мы сыграли свою роль.
Последний круг был прямо на грани. Здесь находиться на грани или, возможно, чуть выше по местам – невероятно полезно" – сказал Макс.
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