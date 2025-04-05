Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Японии

Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Японии. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.

"Я удивлен. Мы старались изо всех сил, как мне кажется, достичь наилучшего баланса с машиной, но это было нелегко даже в квалификации. Каждую сессию мы продолжали вносить небольшие улучшения, и я думаю, что именно в этом мы сыграли свою роль.

Последний круг был прямо на грани. Здесь находиться на грани или, возможно, чуть выше по местам – невероятно полезно" – сказал Макс.