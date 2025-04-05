  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Японии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Японии

Автоспорт
Обновлено

Неожиданно, но заслуженно

Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Японии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Японии. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.

"Я удивлен. Мы старались изо всех сил, как мне кажется, достичь наилучшего баланса с машиной, но это было нелегко даже в квалификации. Каждую сессию мы продолжали вносить небольшие улучшения, и я думаю, что именно в этом мы сыграли свою роль.

Последний круг был прямо на грани. Здесь находиться на грани или, возможно, чуть выше по местам – невероятно полезно" – сказал Макс.

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии, Норрис – второй

По теме
yellow-arrow
Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии, Норрис – второй
yellow-arrow
На Гран-при Японии ожидают ухудшение погодных условий
yellow-arrow
Хэмилтон: Я пытался сосредоточиться на том, чтобы обучиться взаимодействию с командой
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости