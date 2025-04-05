Леклер – о квалификации Гран-при Японии: Мы разочарованы, но не удивлены

Пилот "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Японии. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.

"Мы разочарованы, но не удивлены. Прекрасно знали скорости Макларен и Ред Булл понимая, что не сделаем чуда.

Бывают такие дни, когда полученный опыт лучше результата. В общем, проблем не было и надеюсь использовать то, что у нас сегодня было в основной гонке" – сказал Леклер.