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Леклер – о квалификации Гран-при Японии: Мы разочарованы, но не удивлены
Надо продолжать работать
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Японии. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.
"Мы разочарованы, но не удивлены. Прекрасно знали скорости Макларен и Ред Булл понимая, что не сделаем чуда.
Бывают такие дни, когда полученный опыт лучше результата. В общем, проблем не было и надеюсь использовать то, что у нас сегодня было в основной гонке" – сказал Леклер.
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