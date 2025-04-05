Цунода: Уверенность в машине, по крайней мере, сейчас хорошая

Пилот команды "Ред-Булл" Юки Цунода прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Японии. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.

"Жаль, что мне не удалось выжать из машины все, на что она способна. В первой квалификации она выглядела хорошо, но в целом чувствовалось, что становится все хуже и хуже. Очень жаль.

Уверенность в машине, по крайней мере, сейчас хорошая, просто сегодня не удалось все собрать воедино. Очень грустно.

Это стыдно, но, по крайней мере, есть плюс: я начал понимать, что такое машина. Ею достаточно сложно управлять должным образом. Она уже, чем VCARB, но, по крайней мере, я чувствую уверенность в машине и знаю, что делать в будущем, я считаю" – сказал Юки.