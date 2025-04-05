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Сайнс потеряет три позиции по итогам квалификации Гран-при Японии

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Сайнс потеряет три позиции по итогам квалификации Гран-при Японии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс лишится трех позиций по итогам квалификации Гран-при Японии. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

Во время сессии гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон ехал на предельном круге, когда в первом повороте он столкнулся с медленно двигавшимся Сайнсом, из-за чего семикратный чемпион мира выразил свое раздражение по радио после того, как ему пришлось съехать с трассы, чтобы избежать столкновения с "Williams".

Дело было передано стюардам для расследования после квалификации, и после слушания было подтверждено, что Сайнс потеряет три позиции на стартовой решетке в следующей гонке, в которой он примет участие (это будет воскресный заезд на трассе Сузука).

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Комментарии
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Полiccя (Житомир)
05.04.2025 в 16:00
Граничне коло? Стартові ґрати ? Нема сечі терпіти пекельні борошна
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Комментарии 1
avatar
Полiccя (Житомир)
05.04.2025 в 16:00
Граничне коло? Стартові ґрати ? Нема сечі терпіти пекельні борошна
Ответить
0
0

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