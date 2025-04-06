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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Японии, Норрис – второй
Результаты основного заезда
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 6 апреля, в рамках очередного этапа Формулы-1 состоялась гонка Гран-при Японии.
Победу в заезде праздновал представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у гонщика "Макларен" Лендо Норриса, а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Оскар Пиастри.
Результаты гонки Гран-при Японии:
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