Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Японии

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при Японии. Его слова цитирует SkySports:

"Это было тяжело, "Макларены" очень сильно давили на меня. Было очень весело, но нелегко давить на шины. Я невероятно счастлив. Этот уикенд начался довольно трудно, но мы не сдавались, продолжали совершенствовать машину. Сегодня она была в своей лучшей форме. Старт с поула сделал возможным победу" - сказал Макс.