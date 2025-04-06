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Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Японии
Выжал максимум
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при Японии. Его слова цитирует SkySports:
"Это было тяжело, "Макларены" очень сильно давили на меня. Было очень весело, но нелегко давить на шины. Я невероятно счастлив. Этот уикенд начался довольно трудно, но мы не сдавались, продолжали совершенствовать машину. Сегодня она была в своей лучшей форме. Старт с поула сделал возможным победу" - сказал Макс.
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