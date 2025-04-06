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Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Японии

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Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Японии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при Японии. Его слова цитирует SkySports:

"Это было тяжело, "Макларены" очень сильно давили на меня. Было очень весело, но нелегко давить на шины. Я невероятно счастлив. Этот уикенд начался довольно трудно, но мы не сдавались, продолжали совершенствовать машину. Сегодня она была в своей лучшей форме. Старт с поула сделал возможным победу" - сказал Макс.

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Японии, Норрис - второй

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